Моуринью об отказе возглавить сборную Англии в 2007-м: «Я не мог провести два года, играя против Казахстана и Сан-Марино»

Жозе Моуринью рассказал, почему отказался возглавить сборную Англии в 2007 году.

«Моя жена сказала мне не принимать это предложение, и она была права. Это было правильное решение. Я не мог ждать два года до большого соревнования. Я не мог провести эти два года, играя против Казахстана и Сан-Марино», – сказал Моуриннью в интервью The Guardian.

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