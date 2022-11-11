Холанд о выборе сборной: «Возможно, стал бы англичанином, если бы папа играл там дольше. Но я норвежец, и я горжусь этим»

рассказал, мог ли выступать за сборную Англии вместо Норвегии.

Нападающий родился в Лидсе.

– Играть за нашу сборную – это удовольствие, моменты гордости.

– Вы могли играть за Англию. Рассматривался ли этот вариант? Вам приходилось принимать решение? Или выбрать было легко?

– Я жил в Англии три с половиной или четыре года, а в Норвегии я жил гораздо дольше. Так что выбор в пользу Норвегии был для меня естественным.

Не знаю, как бы все сложилось, если бы мой папа играл в Англии более долгое время. Возможно, тогда я бы стал англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим, – сказал форвард.

На счету 22-летнего футболиста 21 гол в 23 матчах за сборную Норвегии.