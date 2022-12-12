Отец Холанда: «Эрлинг провел 2,5 года в Германии. Возможно, так и будет – 3 года в Англии, а потом Италия, Испания или Франция»
Отец Эрлинга Холанда допустил, что форвард уйдет из «Манчестер Сити» через 3 года.
«В Германии он провел два с половиной года. Возможно, в будущем так все и продолжится. Три года в Англии, а потом Италия, Испания или Франция.
Ничего не решено, но такая возможность есть, потому что Эрлинг может побеждать в любой команде», – сказал Альф-Инге Холанд в интервью France Football.
В этом сезоне 22-летний нападающий забил 23 гола в 18 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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