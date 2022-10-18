Экс-скаут «Барсы»: «Реал» был готов заплатить «Сантосу» 170 млн за Неймара. Он собирался пройти медосмотр, но сделка сорвалась»

Теги ПСЖ Сантос высшая лига Бразилия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Неймар Сандро Росель деньги Футбол

Бывший скаут «Барселоны» рассказал, что «Реал» был близок к покупке Неймара.

Андре Кюри, экс-скаут каталонского клуба в Бразилии, дал показания в суде по делу о коррупции при переходе футболиста из «Сантоса» в «Барселону».

«Мы достигли соглашения с «Сантосом» о подписании Неймара, но через несколько дней они отказались, потому что вмешался «Мадрид». У нас попросили еще пять миллионов, а Росель сказал, что не заплатит.

Он [Неймар] собирался пройти медицинское обследование в «Реале», но сделка в конечном счете сорвалась. «Мадрид» был готов заплатить за игрока 170 миллионов», – сказал Кюри.

Неймар: «Я мог перейти в «Реал», но выбрал «Барсу», так как с детства мечтал играть там. Всегда следую зову сердца»

Неймар, Бартомеу и Росель предстанут перед судом по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса». Истец просит 5 лет тюрьмы для игрока и 150 млн евро компенсации

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные