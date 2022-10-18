Бывший скаут «Барселоны» рассказал, что «Реал» был близок к покупке Неймара.

Андре Кюри, экс-скаут каталонского клуба в Бразилии, дал показания в суде по делу о коррупции при переходе футболиста из «Сантоса» в «Барселону».

«Мы достигли соглашения с «Сантосом» о подписании Неймара, но через несколько дней они отказались, потому что вмешался «Мадрид». У нас попросили еще пять миллионов, а Росель сказал, что не заплатит.

Он [Неймар] собирался пройти медицинское обследование в «Реале», но сделка в конечном счете сорвалась. был готов заплатить за игрока 170 миллионов», – сказал Кюри.

Неймар: «Я мог перейти в «Реал», но выбрал «Барсу», так как с детства мечтал играть там. Всегда следую зову сердца»

Неймар, Бартомеу и Росель предстанут перед судом по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса». Истец просит 5 лет тюрьмы для игрока и 150 млн евро компенсации