Хэмилтон поддержал Кейна после вылета с ЧМ-2022: «Гордимся тобой, бро. Выше голову! Мы поднимемся и будем сражаться снова»
Льюис Хэмилтон поддержал Харри Кейна и сборную Англию после вылета с ЧМ-2022.
Англичане проиграли Франции в четвертьфинале турнира в Катаре со счетом 1:2. Форвард «Тоттенхэма» не реализовал пенальти на 84-й минуте.
«Мы гордимся тобой, бро. Выше голову! Вы все проделали отличную работу. Спасибо, что наилучшим образом представляли нашу страну.
Давайте как следует встретим наших парней и покажем им нашу любовь и поддержку. Они заставили нас гордиться. Мы хотели победить, но мы поднимемся и будем сражаться снова», – написал семикратный чемпион Формулы-1 в сторис инстаграма.
«Тоттенхэм» поддержал Кейна после вылета с ЧМ: «Выше нос, Харри! Мы тобой гордимся!»
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