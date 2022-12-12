Хэмилтон поддержал Кейна после вылета с ЧМ-2022: «Гордимся тобой, бро. Выше голову! Мы поднимемся и будем сражаться снова»

Льюис Хэмилтон поддержал и сборную Англию после вылета с .

Англичане проиграли в четвертьфинале турнира в Катаре со счетом 1:2. Форвард «Тоттенхэма» не реализовал пенальти на 84-й минуте.

«Мы гордимся тобой, бро. Выше голову! Вы все проделали отличную работу. Спасибо, что наилучшим образом представляли нашу страну.

Давайте как следует встретим наших парней и покажем им нашу любовь и поддержку. Они заставили нас гордиться. Мы хотели победить, но мы поднимемся и будем сражаться снова», – написал семикратный чемпион Формулы-1 в сторис инстаграма.

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