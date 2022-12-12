Игроков Франции шокировали английские таблоиды – Льориса называли слабым звеном перед матчем 1/4 финала ЧМ. Это мотивировало сборную

Игроки сборной были шокированы английской прессой перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.

В частности, английские таблоиды называли капитана сборной слабым звеном команды. Игроки сборной были шокированы подобными высказываниями в адрес игрока, который много лет играет в и зарекомендовал себя в Премьер-лиге.

Однако это еще больше сплотило и мотивировало команду.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Франции обыграла сборную со счетом 2:1. В полуфинале французы встретятся со сборной Марокко.

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