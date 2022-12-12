Игроков Франции шокировали английские таблоиды – Льориса называли слабым звеном перед матчем 1/4 финала ЧМ. Это мотивировало сборную
Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022.
В частности, английские таблоиды называли капитана сборной Уго Льориса слабым звеном команды. Игроки сборной были шокированы подобными высказываниями в адрес игрока, который много лет играет в АПЛ и зарекомендовал себя в Премьер-лиге.
Однако это еще больше сплотило и мотивировало команду.
В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Франции обыграла сборную Англии со счетом 2:1. В полуфинале французы встретятся со сборной Марокко.
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