Рафаэль Варан: «Гризманн крайне важен для Франции. Он знает, как управлять темпом, и просто выбором позиции позволяет нам ускорить или замедлить игру»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился мнением о форварде .

«Роль Гризманна немного изменилась. Он обладает прежними навыками и закрывает большие зоны. Он знает, как управлять темпом. Просто правильно выбирая позицию, он позволяет нам ускорить или замедлить игру. Он опытный и невероятно важный для нас игрок.

Я вижу, что он полон уверенности. Он много общается с партнерами на поле и в раздевалке», – сказал футболист об игроке .

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