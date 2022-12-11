Гризманн – лучший на ЧМ-2022 по созданным моментам и ожидаемым ассистам. Никто не отдал больше голевых пасов
Антуан Гризманн является лучшим игроком ЧМ-2022 по нескольким показателям.
Форвард сборной Франции создал больше моментов (18) и записал на свой счет больше ожидаемых ассистов (2,94), чем любой другой игрок на турнире.
Кроме того, у Гризманна 3 голевые передачи на ЧМ-2022. Больше нет ни у кого.
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