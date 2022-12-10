У Гризманна 28 ассистов за Францию, он обошел Зидана и Анри. Это лучший результат в сборной за 50 лет

сделал 27-й 28-й голевые пасы в составе сборной .

Форвард «Атлетико» ассистировал Орельену Тчуамени и Оливье Жиру в матче 1/4 финала против ;

28 ассистов Гризманна – это лучший результат в французской сборной за последние 50 лет.

Кроме того, Антуан обошел Тьерри Анри и , у которых по 26 голевых передач.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ