Гризманн отдал 15 пасов под удар на ЧМ-2022 – больше, чем любой игрок Франции за турнир в XXI
Антуан Гризманн установил рекорд сборной Франции в XXI веке по передачам под удар.
В четырех матчах ЧМ-2022 нападающий «Атлетико» и сборной Франции отдал 15 передач под удар.
Это рекорд сборной Франции по этому показателю за один чемпионат мира в XXI веке.
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