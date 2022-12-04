Гризманн отдал 15 пасов под удар на ЧМ-2022 – больше, чем любой игрок Франции за турнир в XXI

установил рекорд сборной Франции в XXI веке по передачам под удар.

В четырех матчах нападающий и сборной отдал 15 передач под удар.

Это рекорд сборной Франции по этому показателю за один чемпионат мира в XXI веке.

Франция вышла в 1/4 финала на 3-м ЧМ подряд. Французы действующие чемпионы

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ