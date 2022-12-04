Гризманн отдал 15 пасов под удар на ЧМ-2022 – больше, чем любой игрок Франции за турнир в XXI

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Антуан Гризманн установил рекорд сборной Франции в XXI веке по передачам под удар.

В четырех матчах ЧМ-2022 нападающий «Атлетико» и сборной Франции отдал 15 передач под удар.

Это рекорд сборной Франции по этому показателю за один чемпионат мира в XXI веке.

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