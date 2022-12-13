«Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 110 млн евро с учетом бонусов за Гвардиола. Пеп общался с защитником (Foot Mercato)

хочет купить защитника «Лейпцига» .

По информации Foot Mercato, «горожане» сделали предложение о трансфере игрока на сумму 110 миллионов евро с учетом бонусов. Кроме того, немецкий клуб может получить 20% от суммы перепродажи игрока.

Главный тренер «Манчестер Сити» уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Также недавно состоялась встреча между представителями «Манчестер Сити», и игрока.

Ранее сообщалось, что предложения о трансфере хорвата также сделали «Манчестер Юнайтед» (клуб предложил 90 миллионов евро) и «Челси» (95 миллионов). Напомним, «Лейпциг» полтора года назад купил защитника у загребского «Динамо» за 19 млн евро.

С подробной статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ