«Челси» хочет подписать Беллингема, Райса и Гвардиола. Переговоры начнутся в ближайшие недели

Стали известны три трансферных цели «Челси».

«Синие» хотят подписать хавбека и полузащитника , сообщает The Telegraph.

Ожидается, что «Челси» проведет переговоры об обоих игроках в ближайшие недели. Тем не менее лондонский клуб не является фаворитом в борьбе за футболистов: на Беллингема претендуют «Реал» и «Ливерпуль», на Райса – два других неназванных клуба.

Кроме того, «Челси» попытается подписать защитника Йошко Гвардиола, а также оценит ситуацию с вратарями в клубе.

«Челси» не купит Роналду. У клуба другие трансферные цели