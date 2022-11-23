«Челси» хочет подписать Беллингема, Райса и Гвардиола. Переговоры начнутся в ближайшие недели
Стали известны три трансферных цели «Челси».
«Синие» хотят подписать хавбека «Дортмунда» Джуда Беллингема и полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Telegraph.
Ожидается, что «Челси» проведет переговоры об обоих игроках в ближайшие недели. Тем не менее лондонский клуб не является фаворитом в борьбе за футболистов: на Беллингема претендуют «Реал» и «Ливерпуль», на Райса – два других неназванных клуба.
Кроме того, «Челси» попытается подписать защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, а также оценит ситуацию с вратарями в клубе.
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