«Челси» хочет подписать Беллингема, Райса и Гвардиола. Переговоры начнутся в ближайшие недели

Теги Боруссия Дортмунд Челси Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Деклан Райс Йошко Гвардиол Джуд Беллингем Футбол

Стали известны три трансферных цели «Челси».

«Синие» хотят подписать хавбека «Дортмунда» Джуда Беллингема и полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Telegraph.

Ожидается, что «Челси» проведет переговоры об обоих игроках в ближайшие недели. Тем не менее лондонский клуб не является фаворитом в борьбе за футболистов: на Беллингема претендуют «Реал» и «Ливерпуль», на Райса – два других неназванных клуба.

Кроме того, «Челси» попытается подписать защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола, а также оценит ситуацию с вратарями в клубе.

«Челси» не купит Роналду. У клуба другие трансферные цели

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные