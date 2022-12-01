Гвардиол о переходе в «Челси»: «Агент занимается этим, посмотрим. Может, однажды окажусь там»

Защитник Йошко Гвардиол высказался о возможном переходе из «Лейпцига» в .

«Не знаю. Вы в курсе того, что происходило в последние месяцы. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше.

Мой агент занимается этим вопросом, так что посмотрим. Прямо сейчас я рад представлять «Лейпциг». Посмотрим, кто знает. Прямо сейчас я намерен остаться и помочь .

Конечно, «Челси» – большой клуб, кто знает, может, я окажусь в нем однажды», – сказал футболист сборной Хорватии.

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