Гвардиол о переходе в «Челси»: «Агент занимается этим, посмотрим. Может, однажды окажусь там»
Защитник Йошко Гвардиол высказался о возможном переходе из «Лейпцига» в «Челси».
«Не знаю. Вы в курсе того, что происходило в последние месяцы. Честно говоря, я не знаю, что будет дальше.
Мой агент занимается этим вопросом, так что посмотрим. Прямо сейчас я рад представлять «Лейпциг». Посмотрим, кто знает. Прямо сейчас я намерен остаться и помочь «Лейпцигу».
Конечно, «Челси» – большой клуб, кто знает, может, я окажусь в нем однажды», – сказал футболист сборной Хорватии.
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