Продление контракта с «ПСЖ» – наиболее вероятный вариант для Месси. Он готов отложить переход в МЛС, с «Барсой» контактов нет (Cadena SER)
Лионель Месси, скорее всего, продлит контракт с «ПСЖ».
Как сообщает Cadena SER, продление соглашения с парижским клубом – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры аргентинца.
Форвард счастлив в Париже, у него хорошие отношения со многими партнерами – в частности, Марко Верратти и Серхио Рамосом. Месси чувствует, что все еще может выступать на самом высоком уровне, и поэтому он готов отложить переход в МЛС.
Лионель также рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», но сейчас это крайне маловероятно – контактов между сторонами нет. Кроме того, каталонцы не могут себе позволить трансфер Месси из-за своего финансового положения.
Как и прежде, отмечается, что игрок сборной Аргентины не будет принимать окончательного решения о своем будущем до завершения ЧМ-2022.
В 13 матчах текущего сезона Лиги 1 Месси забил 7 голов и сделал 10 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
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