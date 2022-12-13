Продление контракта с «ПСЖ» – наиболее вероятный вариант для Месси. Он готов отложить переход в МЛС, с «Барсой» контактов нет (Cadena SER)

, скорее всего, продлит контракт с .

Как сообщает Cadena SER, продление соглашения с парижским клубом – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры аргентинца.

Форвард счастлив в Париже, у него хорошие отношения со многими партнерами – в частности, Марко Верратти и Серхио Рамосом. Месси чувствует, что все еще может выступать на самом высоком уровне, и поэтому он готов отложить переход в .

Лионель также рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», но сейчас это крайне маловероятно – контактов между сторонами нет. Кроме того, каталонцы не могут себе позволить трансфер Месси из-за своего финансового положения.

Как и прежде, отмечается, что игрок сборной Аргентины не будет принимать окончательного решения о своем будущем до завершения ЧМ-2022.

В 13 матчах текущего сезона Лиги 1 Месси забил 7 голов и сделал 10 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ