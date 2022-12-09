Хорхе Вальдано: «Кто не любит Месси – не любит футбол. Никогда не позволю говорить, что Лионель уступает кому-то»

высказался об игре .

– Вы как-то сказали, что Месси – каждый день, и даже Марадона не был Марадоной каждый день...

– И на разных позициях. Он менял одну роль на другую и приспосабливался к ней в тот же день. Я – вингер, а Гвардиола говорит: «Играй ложную девятку»: мы выигрываем 6:2, и я способствую этой победе. Теперь мы видим в нем стратега, полузащитника.

Как будто быть гением было недостаточно, время сделало его мудрым. Против Австралии он был как бы воплощением тысячи проведенных игр, ароматом всего, чем он был.

Даже будучи мадридистой, я всегда считал, что тот, кто не любит Месси, не любит футбол. Я не позволю никому и никогда говорить, что он уступает кому-то, – заявил бывший генеральный директор .

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