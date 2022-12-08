Кройфф о Месси в «Барсе»: «Мечты бесплатны, а игроки – нет. Но клуб и Лео заслужили последнее объятие»

Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении .

– Возвращение Месси в «Барсу» невозможно?

– Когда речь идет о Месси, возникает много проблем. Например, фэйр-плей. Мечты бесплатны, а футболисты – нет. И речь не только о Месси, а обо всем рынке.

Мысли о Месси пробуждают во мне воспоминания о моей семье, об отце. Когда два великих имени делают друг друга великими, важно, чтобы история завершилась последним объятием.

Как? Когда? Я не знаю. Но по своему опыту, вспоминая отца, могу сказать, что последнее объятие было важно и для него, и для нас. Видеть то, как он, не всегда проявлявший свои чувства, обладавший бунтарским и жестким характером, прощался с «Барсой»... Фух!

И я думаю, что в случае с Месси тоже важно, чтобы однажды это последнее объятие случилось. Этого заслуживают и Лео, и «Барса». Для этого обе стороны должны приложить усилия, – сказал Кройфф.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ