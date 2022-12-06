У Марокко 1 пропущенный гол за 4 матча на ЧМ-2022 – меньше всех среди участников плей-офф
Сборная Марокко пропустила на ЧМ-2022 лишь один гол – меньше нет ни у кого.
Команде Валида Реграги сумела забить лишь Канада, и африканская сборная выиграла со счетом 2:1 на групповом этапе.
Еще три игры – с Хорватией (0:0), Бельгией (2:0) и Испанией (0:0, 3:0 по пенальти) – завершились без пропущенных голов.
Еще одна сборная, которой сумели забить лишь раз, Тунис, покинула турнир по итогам группового этапа.
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