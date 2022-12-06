У Марокко 1 пропущенный гол за 4 матча на ЧМ-2022 – меньше всех среди участников плей-офф

Теги Валид Реграги Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу Сборная Туниса по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Марокко пропустила на ЧМ-2022 лишь один гол – меньше нет ни у кого.

Команде Валида Реграги сумела забить лишь Канада, и африканская сборная выиграла со счетом 2:1 на групповом этапе.

Еще три игры – с Хорватией (0:0), Бельгией (2:0) и Испанией (0:0, 3:0 по пенальти) – завершились без пропущенных голов.

Еще одна сборная, которой сумели забить лишь раз, Тунис, покинула турнир по итогам группового этапа.

Проход Марокко в четвертьфинал – совсем не чудо. Бетонная защита без парковки автобуса

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные