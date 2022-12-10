Тренер Марокко Реграги про 1:0 с Португалией: «Сказал игрокам написать историю Африки. Мы еще не закончили»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча с Португалией (1:0).

«Мы встречались с отличной португальской командой.

Мы нацеливаемся на максимальный результат. Наш капитан получил травму, но у нас бьется каждый футболист.

Перед игрой я сказал игрокам, что мы должны написать историю Африки. И мы это сделали. Мы прошли дальше, отталкиваясь от своих сильных сторон. Мы задавались вопросом, когда же мы преодолеем этот этап, и вот нам это удалось. Но мы еще не закончили.

создала нам гораздо больше проблем, чем . Это очень техничная команда.

Я не понимаю, как люди могут нас критиковать. Мы играем так, как можем, используем то оружие, которое у нас имеется», – сказал Реграги.

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