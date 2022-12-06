Реграги – первый африканский тренер, вышедший в 1/4 финала ЧМ

Валид Реграги – первый африканский тренер, вышедший в 1/4 финала чемпионата мира.

под руководством Реграги обыграла Испанию в 1/8 финала (0:0, 3:0 по пенальти) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу. Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.

Марокканский специалист стал первым африканским тренером, дошедшим до этой стадии турнира.

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