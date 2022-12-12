Златко Далич: «Аргентина – одна из сильнейших сборных, Месси – один из величайших игроков. Но они под большим давлением, чем Хорватия»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от игры с Аргентиной.

«Мы попали в четверку лучших команд мира, и это большой успех для Хорватии. Но мы хотим большего.

Мы сыграем с отличной командой, которую ведет за собой . Она под большим давлением, чем мы. Мы знаем, как собирается играть.

Я оптимист и верю в игроков, которые уже проявили и мастерство, и характер. Мы не станем подстраиваться под соперника, мы сыграем в свой футбол с целью добиться нужного результата.

Аргентина сильна, но многое зависит от нас самих. Надо играть как команда, как это было против Бразилии.

Месси в форме, он способен решить исход матча в одиночку, но при этом его поддерживают партнеры, действующие агрессивно, готовые бороться. Аргентина – отличная и сбалансированная команда. Для нее это важный матч, трибуны будут на ее стороне. Для нас это минус, но жаловаться мы не станем.

Давайте просто насладимся футболом, давайте проведем полуфинальный матч чемпионата мира против одной из сильнейших сборных и одного из величайших игроков в истории», – сказал Далич.

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