Пашалич о Месси: «Лучший игрок мира. Чтобы его остановить, мы должны действовать как команда»

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Марио Пашалич поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 против сборной Аргентины.

Аргентина – более сложный соперник, чем Бразилия?

– Более сложный или более легкий, мы увидим во вторник. Отличная команда, которая много атакует.

Их ключевой игрок – Месси, лучший футболист в мире. Чтобы его остановить, мы должны действовать как одна команда, как мы играли против Бразилии, – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии.

Сборная Хорватии сыграет против сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2022. Матч пройдет во вторник, 13 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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