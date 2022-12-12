Пашалич о Месси: «Лучший игрок мира. Чтобы его остановить, мы должны действовать как команда»
Марио Пашалич поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 против сборной Аргентины.
– Аргентина – более сложный соперник, чем Бразилия?
– Более сложный или более легкий, мы увидим во вторник. Отличная команда, которая много атакует.
Их ключевой игрок – Месси, лучший футболист в мире. Чтобы его остановить, мы должны действовать как одна команда, как мы играли против Бразилии, – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии.
Сборная Хорватии сыграет против сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2022. Матч пройдет во вторник, 13 декабря.
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