Арендовать Фукса у ЦСКА до конца 2023-го пытается «Атлетико Минейро» (Radio Itatiaia)
Защитник ЦСКА Бруно Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии.
По данным Radio Itatiaia, «Атлетико Минейро» хочет укрепить оборону и предпринимает попытки арендовать экс-футболиста «Интернасьонала» до декабря 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел в Мир РПЛ 4 матча и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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