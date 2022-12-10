Арендовать Фукса у ЦСКА до конца 2023-го пытается «Атлетико Минейро» (Radio Itatiaia)

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Защитник ЦСКА Бруно Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии.

По данным Radio Itatiaia, «Атлетико Минейро» хочет укрепить оборону и предпринимает попытки арендовать экс-футболиста «Интернасьонала» до декабря 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел в Мир РПЛ 4 матча и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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