«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 7 млн евро

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Защитник Айртон станет полноценным игроком «Фламенго».

До конца декабря клуб из Рио-де-Жанейро выкупит 25-летнего бразильца у «Спартака» за 7 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт.

В конце марта красно-белые отдали Айртона «Фламенго» в аренду до 31 декабря 2022 года с обязательством выкупа при определенных условиях.

В 41 матче за бразильский клуб во всех турнирах защитник забил 2 гола.

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