«Марселю» интересен Айртон из «Спартака». «Фламенго» хочет его выкупить
Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку», интересен «Марселю».
С марта левый защитник выступает за «Фламенго» на правах аренды. В ноябре сообщалось, что бразильский клуб хочет выкупить Айртона у «Спартака», а также предложил ему контракт сроком на 4 сезона.
Появлялась информация о желании «Фламенго» снизить сумму выкупа с 9 млн евро до 4,5 млн.
Как сообщает журналист Хулио Мигель Нето, в приобретении Айртона заинтересован «Марсель».
«Фламенго» сообщил французскому клубу, что переговоры о выкупе бразильца у «Спартака» уже находятся на продвинутой стадии. Также «Марселю» дали понять, что Айртон хочет остаться в Бразилии.
В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии игрок забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за клуб.
Полную статистику 25-летнего защитника можно найти здесь.
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