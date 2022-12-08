«Марселю» интересен Айртон из «Спартака». «Фламенго» хочет его выкупить

Айртон, права на которого принадлежат «Спартаку», интересен «Марселю».

С марта левый защитник выступает за «Фламенго» на правах аренды. В ноябре сообщалось, что бразильский клуб хочет выкупить Айртона у «Спартака», а также предложил ему контракт сроком на 4 сезона.

Появлялась информация о желании снизить сумму выкупа с 9 млн евро до 4,5 млн.

Как сообщает журналист Хулио Мигель Нето, в приобретении Айртона заинтересован .

«Фламенго» сообщил французскому клубу, что переговоры о выкупе бразильца у уже находятся на продвинутой стадии. Также «Марселю» дали понять, что Айртон хочет остаться в Бразилии.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии игрок забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за клуб.

Полную статистику 25-летнего защитника можно найти здесь.

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