Роналдо о Мбаппе: «Он немного напоминает меня. Другие быстры, но он еще быстрее»

высоко оценил игру .

«Мбаппе очень хорош. Он решителен, у него невероятные физические и технические качества, я даже верю, что он может стать лучшим игроком мира. Другие игроки быстры, но он еще быстрее...

Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл. Он знает, как использовать свои навыки, чтобы отдать пас или забить гол, и как действовать быстрее других», – сказал экс-игрок сборной .

На данный момент Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром и лидером по набранным очкам по системе «гол+пас». На счету нападающего 5 голов и 2 голевые передачи.

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