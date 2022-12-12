Скалони о критике поведения игроков Аргентины: «Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Уступив Саудовской Аравии, мы спокойно отправились в отель»

не согласен с критикой поведения игроков Аргентины.

После победы над Нидерландами (2:2, по пенальти – 3:2) в 1/4 финала аргентинские футболисты издевательски праздновали проход дальше перед соперниками после окончания серии пенальти.

«Нужно избавиться от этого заблуждения. Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Мы уступили Саудовской Аравии в первой игре и спокойно отправились в отель.

Мы выиграли в , и я думаю, что вы видели самую прекрасную картину, которая только может быть в футболе: Месси, , Паредес и другие игроки вместе в подтрибунном помещении на «Маракане».

Не согласен с тем, что мы не умеем побеждать. Нужно избавиться от этого [стереотипа]», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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