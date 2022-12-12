Пашалич о Хорватии в 1/2 ЧМ: «Мы вновь среди четырех лучших команд планеты, невероятный успех. Знаем, что способны соперничать с ведущими сборными»

заявил, что выход в полуфинал ЧМ-2022 не стал для него неожиданностью.

– Это потрясающе! Четыре года назад, во время , я мечтал быть частью этого. Мало кто мог ожидать, что на следующем чемпионате мира четыре года спустя это повторится. Но мы снова среди четырех лучших команд планеты. Это невероятный успех, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Мы максимально сосредоточены на игре с Аргентиной, это еще один исторический матч.

– Для вас выход в полуфинал стал неожиданностью?

– Нет. Мы знаем, насколько мы хороши. Мы проиграли только один матч из последних двадцати и только один из двенадцати – на чемпионатах мира, и это невероятный успех. Среди наших соперников были и не такие громкие имена, но также мы играли и с Францией, и с Бразилией, и с Бельгией. Я знал, что во главе с Лукой [Модричем] мы способны состязаться с ведущими [сборными].

Я надеюсь, что во вторник мы повторим свое достижение и спустя четыре года снова будем в финале чемпионата мира, – сказал полузащитник «Аталанты» и сборной Хорватии.

сыграет с в полуфинале во вторник, 13 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ