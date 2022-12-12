Дуймович о Хорватии на ЧМ-2022: «Мы не боимся. Хотим повторить финал с Францией»

поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Хорватия – .

«Мы не боимся. На прошлом чемпионате мира в России выиграли у них в группе. Даже крупно. Они дошли до стадии полуфинала, как и мы, нелегко. Но мы выиграли у Бразилии в прошлом раунде.

У нас очень большая уверенность в собственных силах. Мы выполнили основную задачу, вышли из группы. Но мы хотим большего, дойти до конца. Хотим повторить финал ЧМ-2018 Хорватия – , – сказал экс-полузащитник сборной Хорватии и клубов Мир .

Хорватия встретится с Аргентиной в полуфинале 13 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ