Дуймович о Хорватии на ЧМ-2022: «Мы не боимся. Хотим повторить финал с Францией»

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Томислав Дуймович поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Хорватия – Аргентина.

«Мы не боимся. На прошлом чемпионате мира в России выиграли у них в группе. Даже крупно. Они дошли до стадии полуфинала, как и мы, нелегко. Но мы выиграли у Бразилии в прошлом раунде.

У нас очень большая уверенность в собственных силах. Мы выполнили основную задачу, вышли из группы. Но мы хотим большего, дойти до конца. Хотим повторить финал ЧМ-2018 Хорватия – Франция», – сказал экс-полузащитник сборной Хорватии и клубов Мир РПЛ.

Хорватия встретится с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022 13 декабря.

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