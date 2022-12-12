Бракамонте о стычках в матче Нидерланды – Аргентина: «Эти монархисты любят говорить об уважении, но первыми нарушают правила»

высказался о стычках игроков в матче – Аргентина.

обыграла Нидерланды в 1/4 финала (2:2, по пенальти – 4:3). Арбитр матча Матеу Лаос показал 15 карточек.

«Я не тот, кто будет подвергать сомнению плохое поведение футболистов в этом матче. А что, если многие нидерландцы, испанцы и англичане сомневаются в нравственности неевропейских команд?

Эти монархисты часто любят говорить о правильном поведении и уважении. Чтобы говорить о морали, этике, защите прав женщин и секс-меньшинств, нужно сначала им попрактиковаться в человечности, а эти страны первыми нарушают правила.

Они терпеть не могут, когда слабых и бедных можно хоть немного поздравить», – сказал экс-форвард клубов Мир .

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