Судьи бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогали ему. Арбитр показал 15 карточек

Арбитры бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогли ему.

В матче 1/4 финала сборная Аргентины обыграла (2:2, по пенальти – 4:3). Лаос показал 15 желтых карточек, две из них – в серии пенальти.

«Мне удалось поговорить с бригадой Матеу Лаоса, и они сказали мне, что ни разу в карьере у него не было матча, в котором игроки помогали бы ему так мало, а между скамейками запасных шла такая война.

Это был ненормальный футбольный матч», – сказал журналист COPE Маноло Лама.

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