«МЮ» опасается, что Рэшфорду советуют не продлевать контракт. Клуб активировал опцию продления на сезон, чтобы он не ушел бесплатно летом
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Маркуса Рэшфорда на год.
Срок действующего соглашения форварда сборной Англии с клубом рассчитан до лета 2023 года. «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта на год, чтобы не потерять игрока бесплатно летом.
В данный момент «МЮ» пытается убедить Рэшфорда подписать новое долгосрочное соглашение.
Интерес к нападающему проявляет «ПСЖ». В «Юнайтед» растут опасения относительно того, что Маркусу советуют дождаться окончания контракта и покинуть клуб.
В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Также на его счету 3 гола за сборную Англии в 5 матчах ЧМ-2022, в четырех из которых он выходил на замену.
Статистику форварда можно изучить здесь.
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