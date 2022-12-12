«МЮ» опасается, что Рэшфорду советуют не продлевать контракт. Клуб активировал опцию продления на сезон, чтобы он не ушел бесплатно летом

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«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Маркуса Рэшфорда на год.

Срок действующего соглашения форварда сборной Англии с клубом рассчитан до лета 2023 года. «Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта на год, чтобы не потерять игрока бесплатно летом.

В данный момент «МЮ» пытается убедить Рэшфорда подписать новое долгосрочное соглашение.

Интерес к нападающему проявляет «ПСЖ». В «Юнайтед» растут опасения относительно того, что Маркусу советуют дождаться окончания контракта и покинуть клуб.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 8 голов в 19 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Также на его счету 3 гола за сборную Англии в 5 матчах ЧМ-2022, в четырех из которых он выходил на замену.

Статистику форварда можно изучить здесь.

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