Ловро Маер: «Победа над Бразилией – лучшее чувство в жизни. Модрич – невероятный, ему 38, но он становится лучше»
Ловро Маер высказался о победе над сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Сборная Хорватии одержала победу в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира.
– Что вы чувствуете после того, как победили Бразилию?
– Невероятный момент. Особенно, когда Бразилия не реализовала пенальти. Захватывающий момент.
Лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Потрясающе. Для меня это была лучшая игра в моей жизни, самая важная.
– О чем вы думаете, когда видите, как Лука Модрич борется за каждый мяч в 38 лет?
– Модрич – невероятный игрок. Ему 38 лет, и он всегда очень мотивирован. Мне невероятно играть с ним – как и для всех игроков команды. С каждым годом он становится лучше, – сказал полузащитник сборной Хорватии.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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