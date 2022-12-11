Ловро Маер: «Победа над Бразилией – лучшее чувство в жизни. Модрич – невероятный, ему 38, но он становится лучше»

высказался о победе над сборной на .

одержала победу в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира.

– Что вы чувствуете после того, как победили Бразилию?

– Невероятный момент. Особенно, когда Бразилия не реализовала пенальти. Захватывающий момент.

Лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Потрясающе. Для меня это была лучшая игра в моей жизни, самая важная.

– О чем вы думаете, когда видите, как борется за каждый мяч в 38 лет?

– Модрич – невероятный игрок. Ему 38 лет, и он всегда очень мотивирован. Мне невероятно играть с ним – как и для всех игроков команды. С каждым годом он становится лучше, – сказал полузащитник сборной Хорватии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ