«Модрич, Брозович и Ковачич – лучшая полузащита в истории Хорватии. Отдавать им мяч надежнее, чем хранить деньги в банке». Юранович о партнерах по сборной

сравнил надежность полузащиты Хорватии с хранением денег в банке.

, и – лучшая полузащита в истории . Не думаю, что это возможно повторить.

Отдавать им мяч надежнее, чем хранить деньги в банке», – сказал защитник хорватской сборной.

Сборная Хорватии победила команду Бразилии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022.

В полуфинале турнира состоится встреча между сборными Хорватии и Аргентины

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ