«Модрич, Брозович и Ковачич – лучшая полузащита в истории Хорватии. Отдавать им мяч надежнее, чем хранить деньги в банке». Юранович о партнерах по сборной
Йосип Юранович сравнил надежность полузащиты Хорватии с хранением денег в банке.
«Матео Ковачич, Лука Модрич и Марцело Брозович – лучшая полузащита в истории Хорватии. Не думаю, что это возможно повторить.
Отдавать им мяч надежнее, чем хранить деньги в банке», – сказал защитник хорватской сборной.
Сборная Хорватии победила команду Бразилии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022.
В полуфинале турнира состоится встреча между сборными Хорватии и Аргентины
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