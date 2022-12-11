«Модрич, Брозович и Ковачич – лучшая полузащита в истории Хорватии. Отдавать им мяч надежнее, чем хранить деньги в банке». Юранович о партнерах по сборной

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Йосип Юранович сравнил надежность полузащиты Хорватии с хранением денег в банке.

«Матео Ковачич, Лука Модрич и Марцело Брозович – лучшая полузащита в истории Хорватии. Не думаю, что это возможно повторить. 

Отдавать им мяч надежнее, чем хранить деньги в банке», – сказал защитник хорватской сборной.

Сборная Хорватии победила команду Бразилии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022.

В полуфинале турнира состоится встреча между сборными Хорватии и Аргентины

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