Беллингем об Англии: «Команда, которая была лучше, вылетела. Наше время придет»

прокомментировал вылет сборной с .

Команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

«Еще долго будет больно. Вылетела команда, которая была лучше в тот вечер. Таким иногда бывает футбол. Но я все равно очень горжусь тем, как команда прикладывала усилия, боролась, а также игрой, которую мои партнеры показали на протяжении всего турнира.

Болельщики, спасибо вам за любовь и поддержку на протяжении последних недель. Вы с нами даже в сложные моменты. Мы используем этот опыт, чтобы продолжить расти как команда для будущих турниров. Продолжайте верить в нас. Наше время придет», – написал полузащитник сборной Англии и дортмундской .

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