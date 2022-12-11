Кингсли Коман: «Марокко заслужило полуфинал ЧМ, отлично проводит турнир. Франции нужно приложить все силы для победы»

поделился ожиданиями от матча против сборной Марокко в полуфинале .

«Мы по-прежнему сосредоточены. Впереди матч со сборной Марокко, которая до сих пор была очень хороша. Нужно будет приложить все силы, чтобы победить.

Марокко отлично проводит турнир, выйдя из сложной группы. Они заслуживают быть здесь [в полуфинале], и мы намерены проделать большую тактическую работу», – сказал полузащитник «Баварии» и сборной .

Обыграв в 1/4 финала ЧМ-2022 сборную Англии (2:1), Франция в полуфинале встретится со сборной Марокко. Матч пройдет в среду, 14 декабря.

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