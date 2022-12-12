Агент Барбоза о слезах Роналду после вылета с ЧМ-2022: «Он понял, что не установит очередной личный рекорд. А Месси прошел дальше, играет лучше, решает, отдает, забивает»

высказался о реакции после вылета с .

Форвард сборной Португалии в слезах ушел в раздевалку сразу после поражения от Марокко (0:1) в матче 1/4 финала.

— Понимали, что Криштиану появится на поле если не сразу после перерыва, то где-то на 50-й минуте?

— Да. Такой сценарий читался. В противном случае Сантуша обвинили бы в том, что он поздно выпустил Роналду. Криштиану вышел и показал, на что он сейчас способен.

— И на что же?

— Мы все знаем, что он сейчас не в форме, не в порядке. Чудес не бывает. Если бы чемпионат мира проводился в мае, это была бы, наверное, другая история. А в декабре ему очень сложно. Забил всего один гол. Статистика говорит сама за себя. Она, увы, красноречива... В целом он показал то, что мог продемонстрировать в данный момент.

— Его слезы после финального свистка вас тронули?

— Роналду понял, что он не установит очередной личный рекорд. В то же время Месси прошел дальше, играет лучше, решает, отдает, забивает. Роналду досадно... Больше они не посоперничают на ЧМ, так как Лео уже сказал, что после турнира покинет национальную команду.

— Вы думаете, Роналду разочарован прежде всего тем, что проиграл в заочной дуэли Месси, или же его больше волнует поражение сборной ?

— Роналду прежде всего думает о своем личном рекорде...

— Теперь он покинет сборную?

— Никто не знает. Ранее же Роналду заявил, что хочет еще сыграть на чемпионате Европы. Посмотрим. Через два года ему уже исполнится 40. Дай бог, чтобы он тогда дал дорогу молодым.

— Его время ушло?

— Считаю, Роналду должен думать не только о своих амбициях, но и о других, – сказал футбольный агент.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ