Диас, возможно, выбыл до марта. Он не играет за «Ливерпуль» с октября после травмы колена

может не сыграть за «Ливерпуль» до марта.

Ранее стало известно, что 25-летний вингер сборной пропустит зимний сбор клуба из-за травмы. Он почувствовал дискомфорт во время тренировки на этой неделе.

Как сообщает Caracol Radio, повреждение может оказаться серьезнее, чем ожидалось. По неофициальным данным, возвращение Диаса в строй может состояться лишь в марте.

Напомним, что Диас восстанавливался после травмы колена, из-за которой он не играл за с октября. Его статистика – здесь.

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