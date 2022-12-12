Диас, возможно, выбыл до марта. Он не играет за «Ливерпуль» с октября после травмы колена
Луис Диас может не сыграть за «Ливерпуль» до марта.
Ранее стало известно, что 25-летний вингер сборной Колумбии пропустит зимний сбор клуба из-за травмы. Он почувствовал дискомфорт во время тренировки на этой неделе.
Как сообщает Caracol Radio, повреждение может оказаться серьезнее, чем ожидалось. По неофициальным данным, возвращение Диаса в строй может состояться лишь в марте.
Напомним, что Диас восстанавливался после травмы колена, из-за которой он не играл за «Ливерпуль» с октября. Его статистика – здесь.
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