Диас из-за травмы пропустит зимний сбор «Ливерпуля». Он не играл с октября

пропустит зимний сбор из-за травмы.

Как сообщает портал Goal.com, 25-летний Диас почувствовал дискомфорт во время тренировки на этой неделе. По данным источника, колумбиец покинет расположение «Ливерпуля» в Дубае и вернется в Англию.

«Придется понаблюдать за Лучо [Диасом]. Он что-то почувствовал, и нам нужно провести дополнительное обследование», – сказал главный тренер мерсисайдцев .

Диас восстанавливался после травмы колена, из-за которой он не играл за «Ливерпуль» с октября.

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