Лапорта рассказал, что «Барса» хотела купить Луиса Диаса, но проиграла «Ливерпулю» борьбу за него

хотела купить у , но уступила «Ливерпулю» в борьбе за него.

Об этом рассказал президент каталонского клуба .

«Тогда мы только пришли в клуб, и «Ливерпуль» нас опередил. Было время, когда мы думали о переходе Диаса, но нам нужно было разбираться с экономической ситуацией, менять ее, поэтому «Ливерпуль» нас обошел.

Это отличный игрок, но он принадлежит «Ливерпулю», поэтому я больше не буду о нем говорить. Но да, признаю, в прошлом, когда он перешел из «Порту» в «Ливерпуль», у нас был диалог с его представителями. Но на тот момент уже далеко продвинулся в переговорах», – сказал Лапорта.

Сообщалось, что английский клуб заплатил за вингера 40+20 млн евро.