Пирс Морган: «Роналду позвонил мне 15 апреля и сказал: «МЮ» – это так по-любительски». Я спросил, жалеет ли он, что вернулся. Он вздохнул: «Возможно, сердце говорило громче разума»

рассказал, как договорился с об интервью про «Ман Юнайтед».

«15 апреля этого года Криштиану Роналду позвонил мне, чтобы выплеснуть эмоции по поводу .

Возвращение его мечты случилось всего восемь месяцев назад и превратилось в кошмар. Целый час он страстно говорил обо всех проблемах, которые, по его мнению, стали причиной того, что клуб из многолетнего чемпиона под руководством Алекса Фергюсона превратился в жалкую посредственность.

«Я не могу продолжать игнорировать то, что происходит внутри клуба сейчас, – сказал он. – Это так по-любительски. Ни конкретных целей, ни лидеров, ни организации. Просто пустыня идей. Клуб ждет очень темное будущее, если ситуация не изменится в скором времени».

Я спросил, жалеет ли он, что вернулся. Он вздохнул: «Возможно, мое сердце говорило громче, чем разум».

Роналду горел от страсти, злости и грусти. И я понимаю, почему.

Никто в истории мирового спорта не ненавидит поражения сильнее, чем он. Возможно, за исключением меня, когда я в детстве играл в «Блошки».

Именно поэтому он получил пять «Золотых мячей», выиграл Лигу чемпионов пять раз и стал чемпионом в четырех странах. А еще из-за этого он забил больше голов, чем кто-либо еще в истории.

И его разочарование во время этого разговора свелось к одной повторяющейся теме: яростная, почти безумная воля к победе, которая все еще извергается внутри него, как бушующий вулкан. Это ошеломляет, ведь ему 37 лет, и у него столько достижений в футболе.

«Дай мне знать, если ты захочешь высказаться об этом публично», – сказал я ему в конце разговора.

«Если все будет так продолжаться, я это сделаю, – сказал он. – Болельщики этого не заслуживают. Они заслужили право на правду».

На следующий день Роналду сделал потрясающий хет-трик в матче с «Норвичем» в Премьер-лиге», – написал журналист, взявший интервью у португальца.