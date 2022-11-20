Пирс Морган: «Роналду не из тех, кто будет молча терпеть неуважение руководства «МЮ», тен Хага и медиа»
Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду.
«Роналду не из тех, кто будет сидеть сложа руки и молча терпеть то, что он воспринимает как постоянное неуважение к себе со стороны руководства «Манчестер Юнайтед», тен Хага и медиа, которые, по его словам, печатают о нем «95 процентов мусора».
Что касается последнего пункта, то мне, как бывшему редактору газеты, было увлекательно и одновременно удручающе наблюдать за навязчивым ежедневным освещением ситуации вокруг Роналду, зная правду.
Не в последнюю очередь, когда газеты предположили, что он пропустил предсезонную подготовку «Манчестер Юнайтед», потому что пытался найти другой клуб, хотя на самом деле его трехмесячная дочь неделю лежала в больнице с бронхитом.
Роналду говорит, что даже высшее руководство «Манчестер Юнайтед» сомневалось в нем из-за этого, что просто шокирует», – заявил телеведущий, недавно опубликовавший интервью с португальцем.
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