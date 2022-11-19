Морган о Роналду и отказе выходить против «Тоттенхэма»: «Говорили ли Месси выходить на поле, когда до конца 3 минуты, а команда ведет 2:0? А Пеле? А Марадоне?»

Пирс Морган выступил в защиту .

В октябре 37-летний форвард отказался на 90-й минуте выходить на матч с «Тоттенхэмом» (2:0) в и показательно ушел в раздевалку.

«Говорили ли когда-нибудь Месси выйти на поле, когда до конца матча оставалась 3 минуты, а его команда выигрывала 2:0? Или Пеле? Или Марадоне? Или Зидану? Или Кройффу? Или Бергкампу?» – написал Морган в твиттере.

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