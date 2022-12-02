Морган после интервью отправил Роналду гифку с Мэлом Гибсоном, кричащим «Свобода!» в «Храбром сердце». Криштиану ответил, что он «свободен как птица»

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Криштиану Роналду почувствовал свободу после интервью Пирсу Моргану.

Об этом рассказали сам журналист и телеведущий.

«Я отправил Криштиану гифку с изображением Уильяма Уоллеса в фильме «Храброе сердце» и криком «Freedom!» («Свобода!»).

Он подумал, что это идеальное выражение его чувств. Роналду ответил: «Свободен как птица», – поделился воспоминаниями Морган.

Напомним, Роналду в интервью раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага, после чего с ним расторгли контракт.

Похоже, Роналду и правда думает о карьере в Саудовской Аравии (более 200 млн евро в год). И у него там есть пара вариантов

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