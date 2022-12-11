Макрон – британскому премьеру: «Англичане снова были достойными соперниками. Франция пройдет весь путь на ЧМ-2022»
Президент Франции ответил премьер-министру Великобритании после матча ЧМ-2022.
Вчера Англия уступила Франции (1:2) в матче 1/4 финала и вылетела с чемпионат мира. Риши Сунак написал после этого: «Кейн и команда сделали все возможное, они могут гордиться собой. Удачи Франции».
«Англичане молодцы, в очередной раз вы были достойными соперниками. Спасибо за поддержку, Риши. Мы пройдем весь путь до конца. Вперед, Франция!» – ответил Эммануэль Макрон.
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