Игроки Англии преклонили колено перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022, французы – нет
Игроки сборной Англии провели акцию против расизма перед матчем с Франция на ЧМ-2022.
Английские футболисты, вышедшие на поле на игру 1/4 финала ЧМ-2022, преклонили колено перед стартовым свистком.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
В составе французской команды никто не принял участия в акции.
Стоит отметить, что игроки сборной Англии преклоняют колено перед каждым матчем ЧМ-2022.
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