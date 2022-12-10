Игроки Англии преклонили колено перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022, французы – нет

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Игроки сборной Англии провели акцию против расизма перед матчем с Франция на ЧМ-2022.

Английские футболисты, вышедшие на поле на игру 1/4 финала ЧМ-2022, преклонили колено перед стартовым свистком.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

В составе французской команды никто не принял участия в акции.

Стоит отметить, что игроки сборной Англии преклоняют колено перед каждым матчем ЧМ-2022.

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