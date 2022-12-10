Игроки сборной Англии провели акцию против расизма перед матчем с на ЧМ-2022.

Английские футболисты, вышедшие на поле на игру 1/4 финала ЧМ-2022, преклонили колено перед стартовым свистком.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

В составе французской команды никто не принял участия в акции.

Стоит отметить, что игроки сборной преклоняют колено перед каждым матчем .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ