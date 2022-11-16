Шупо-Мотинг останется в «Баварии», если ему поднимут зарплату. Клуб готов предложить значительное повышение

продлит контакт с «Баварией» в случае повышения зарплаты.

Руководство «Баварии» предполагает, что Шупо-Мотинг примет новый контракт только в том случае, если ему повысят зарплату.

Как сообщает Sport Bild, клуб готов предложить 33-летнему нападающему значительное повышение. Переговоры с агентом игрока запланированы на февраль.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до конца сезона. Зарплата игрока составляет 3,5 миллиона евро в год.

Шупо-Мотинг забил 10 голов в 9 последних матчах за «Баварию»