Шупо-Мотинг останется в «Баварии», если ему поднимут зарплату. Клуб готов предложить значительное повышение

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлит контакт с «Баварией» в случае повышения зарплаты.

Руководство «Баварии» предполагает, что Шупо-Мотинг примет новый контракт только в том случае, если ему повысят зарплату.

Как сообщает Sport Bild, клуб готов предложить 33-летнему нападающему значительное повышение. Переговоры с агентом игрока запланированы на февраль.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до конца сезона. Зарплата игрока составляет 3,5 миллиона евро в год.

Шупо-Мотинг забил 10 голов в 9 последних матчах за «Баварию»

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