Шупо-Мотинг интересен «МЮ» и другим топ-клубам. Форвард не спешит продлевать контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» -Мотинг интересен .

Как пишет Bild, форвард мюнхенского клуба и его агент Рогер Виттманн не хотят спешить с началом переговоров о новом контракте с «Баварией» и намерены дождаться чемпионата мира, на котором игрок выступит в составе сборной Камеруна.

Интерес к Шупо-Мотингу проявляют «Манчестер Юнайтед» и другие топ-клубы. Нападающий, который перешел в «Баварию» из «ПСЖ» в 2020 году, хочет подписать последний крупный контракт в карьере.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его голевая серия длится 7 матчей подряд.

Полную статистику игрока можно найти здесь.