Мандрыкин об инвалидности: «Кроме пенсии в 40 тысяч, могу бесплатно заказывать лекарства, предметы для реабилитации. Коляску выдало государство»

рассказал о помощи государства в связи с его инвалидностью.

Бывший вратарь в ноябре 2010 года попал в аварию и с тех пор не может двигаться самостоятельно.

– Мы чуть перенесли интервью из-за того, что утром у вас была комиссия по инвалидности. Каждый год нужно ездить на такую?

– Нет, сестра с мамой ходили [отмечаться]. Мне приезжать не нужно было. У меня – пожизненное.

– Россия – не самая приспособленная страна для людей с ограничениями. Насколько это на себе прочувствовали?

– Ну, а чего? Никогда это не обустраивалось особо, но в последнее время делается заметно больше. Среда для колясочников, для всех улучшается. Кто-то рассказывает, что подъезды обустраиваются.

– А у вас?

– А мне не надо, я не просил. Конечно, просто так же не придут и не будут делать [приспособления для людей с ограничениями]. Просто надо обратиться – и муниципальные органы все сделают.

– Довольны тем, как государство вас поддержало в этой ситуации?

– Не жалуюсь. Помимо пенсии по инвалидности, могу бесплатно заказывать лекарства, какие-то предметы для восстановления и реабилитации. Например, коляску мне выдавали от государства.

– Вы говорили, что пенсия около 40 тысяч в сумме. Хватает?

– Да. Мне хватает.

– Вы всегда любили скорость и машины. После аварии не было мыслей: «Лучше бы я никогда не гонял»?

– Нет, конечно. Безопаснее не жить вообще, а то может что-то случиться, и человек умрет. Представляете? – сказал Мандрыкин.