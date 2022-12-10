Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Великобритании.

Французы сыграют с англичанами в четвертьфинале , начало – в 22:00 по московскому времени.

«Дорогой Риши Сунак, я с нетерпением жду сегодняшнего матча. Если Франция победит (а она победит!), вы пожелаете нам удачи в полуфинале, правда?» – написал Макрон.

«Надеюсь, мне не придется этого делать. Но – договорились. Ожидаю, что вы поддержите Англию в следующем раунде», – ответил глава британского правительства.

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