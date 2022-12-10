Макрон – британскому премьеру: «Если Франция победит (а она победит!), поддержите нас в 1/2 финала?»
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Великобритании.
Французы сыграют с англичанами в четвертьфинале ЧМ-2022, начало – в 22:00 по московскому времени.
«Дорогой Риши Сунак, я с нетерпением жду сегодняшнего матча. Если Франция победит (а она победит!), вы пожелаете нам удачи в полуфинале, правда?» – написал Макрон.
«Надеюсь, мне не придется этого делать. Но – договорились. Ожидаю, что вы поддержите Англию в следующем раунде», – ответил глава британского правительства.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии