Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании.

Сегодня король Великобритании Карл III официально назначил Сунака на пост премьер-министра. Ему поручено сформировать новое правительство. Ранее король принял отставку Лиз Трасс.

42-летний политик болеет за «Саутгемптон». Например, в ноябре 2020 года, когда «Саутгемптон» временно возглавил таблицу после 8-го тура , Сунак пошутил в твиттере: «На это ушло 32 года, но ожидание того стоило. Теперь давайте надеяться, что все останется так как можно дольше».

А в августе Сунак рассказал, что хотел бы стать тренером , если бы не был политиком.

«Когда я был ребенком, то мечтал сняться в «Звездных войнах», но, возможно, это не лучший вариант. Я обожаю футбол, я из Саутгемптона, так что я был бы очень счастлив, если бы смог стать тренером «Саутгемптона», – сказал тогда Сунак.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поддерживает «Норвич».